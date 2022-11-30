Уголовное дело завели на островича за трату средств с чужой карты

18:18, 30 ноября 2022, ПАИ

Полиция задержала жителя Островского района, подозреваемого в краже денег с банковской карты псковички. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, псковичка потеряла свою банковскую карту, а затем с нее было снято более 14 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель Островского района 1997 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый, как он пояснил, нашел банковскую карту на улице, а затем расплачивался ею за покупки в магазинах, после чего избавился от карты.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.