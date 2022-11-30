В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении застройщика

17:44, 30 ноября 2022, ПАИ

Более 160 миллионов рублей передали дольщики на строительство многоквартирного дома в Пскове, срок сдачи которого переносится уже более трех лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову 1 ноября возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.3 УК РФ.

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью привлекло денежные средства граждан на сумму более 160 миллионов рублей для строительства многоквартирного жилого дома на улице Петровской в Пскове. С приобретателями квадратных метров заключался договор участия в долевом строительстве в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве.

Согласно условиям договоров, срок передачи помещений участникам долевого строительства был определен в августе 2019 года, однако до настоящего времени объект не сдан в эксплуатацию. Всего было заключено более 60 договоров участия в долевом строительстве, которые зарегистрированы в установленном порядке в Управлении Росреестра по Псковской области.

По данному делу к уголовной ответственности привлекается 53-летний руководитель ООО, в рамках уголовного дела проведены обыски в необходимых жилых и офисных помещениях.