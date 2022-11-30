Борис Елкин поздравил Детскую музыкальную школу №2 с юбилеем

17:54, 30 ноября 2022, ПАИ

С 50-летием поздравил Детскую музыкальную школу № 2 имени М. П. Мусоргского глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ДМШ №2 это:

— 650 детей, которые учатся играть на различных музыкальных инструментах, занимаются хоровым и сольным пением

— 46 преподавателей, 38 из которых награждены почетными знаками Министерства культуры РФ

— пять тысяч выпускников, многие из которых продолжили музыкальное образование в высших специальных учебных заведениях России и за рубежом

Борис Елкин также добавил, что уже 33 года школой руководит ее основатель и строитель, выпускник Гнесинки Юрий Наконечный. «Во многом благодаря его стараниям в 1995 году у ДМШ № 2 появилось собственное здание, а в 2002 году введен в строй концертный зал», - подчекркнул он.

«Желаю школе успехов и процветания! Пусть как можно больше юных псковичей откроют для себя мир музыки и не расстаются с ним всю жизнь!» - заключил глава города.