Борис Елкин поздравил Детскую музыкальную школу №2 с юбилеем
С 50-летием поздравил Детскую музыкальную школу № 2 имени М. П. Мусоргского глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ДМШ №2 это:
— 650 детей, которые учатся играть на различных музыкальных инструментах, занимаются хоровым и сольным пением
— 46 преподавателей, 38 из которых награждены почетными знаками Министерства культуры РФ
— пять тысяч выпускников, многие из которых продолжили музыкальное образование в высших специальных учебных заведениях России и за рубежом
Борис Елкин также добавил, что уже 33 года школой руководит ее основатель и строитель, выпускник Гнесинки Юрий Наконечный. «Во многом благодаря его стараниям в 1995 году у ДМШ № 2 появилось собственное здание, а в 2002 году введен в строй концертный зал», - подчекркнул он.
«Желаю школе успехов и процветания! Пусть как можно больше юных псковичей откроют для себя мир музыки и не расстаются с ним всю жизнь!» - заключил глава города.