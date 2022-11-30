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Культура

Борис Елкин поздравил Детскую музыкальную школу №2 с юбилеем

С 50-летием поздравил Детскую музыкальную школу № 2 имени М. П. Мусоргского глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Он отметил, что ДМШ №2 это:
 — 650 детей, которые учатся играть на различных музыкальных инструментах, занимаются хоровым и сольным пением
 — 46 преподавателей, 38 из которых награждены почетными знаками Министерства культуры РФ
 — пять тысяч выпускников, многие из которых продолжили музыкальное образование в высших специальных учебных заведениях России и за рубежом

Борис Елкин также добавил, что уже 33 года школой руководит ее основатель и строитель, выпускник Гнесинки Юрий Наконечный. «Во многом благодаря его стараниям в 1995 году у ДМШ № 2 появилось собственное здание, а в 2002 году  введен в строй концертный зал», - подчекркнул он.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Желаю школе успехов и процветания! Пусть как можно больше юных псковичей откроют для себя мир музыки и не расстаются с ним всю жизнь!» - заключил глава города.

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