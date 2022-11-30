Пскович украл из магазина и съел 33 банки консервов

17:52, 30 ноября 2022, ПАИ

Уголовное дело возбудили в отношении псковича за кражу 33 банок с тушенкой и другими консервами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В магазине «Пятёрочка» ранее судимый безработный местный житель спрятал в сумку 33 банки с консервами и скрылся. Весь товар на сумму около 3 500 рублей мужчина съел.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.