Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович попытался выйти из спортмагазина в новых вещах

Мужчина попытался похитить вещи из спортивного магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили прокуратуре города.

По имеющимся данным, в октябре мужчина пришел в магазин «Спортмастер». Он взял джемпер, куртку, спортивный костюм, футболку и брюки, прошел в примерочную, надел на себя эти вещи и попытался скрыться, не оплатив товар. На выходе его задержали сотрудники магазина. 

Похитителю предъявлено обвинение в покушении на грабеж частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК РФ.  Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2022

Командные учения предупреждения и ликвидации ЧС прошли на горе Соколиха
30 ноября 2022

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении застройщика
30 ноября 2022

В Псковском районе обнаружено тело пропавшего мужчины
30 ноября 2022

В Пскове сотрудника автодорожного надзора поймали на взятке
30 ноября 2022

ФОТОФАКТ На перекрёстке в Великих Луках упал фонарный столб
30 ноября 2022

Женщина попала под колеса ВАЗа в Великих Луках
30 ноября 2022

Пропавшую год назад женщину разыскивают в Пскове
29 ноября 2022

Очевидцев смертельного ДТП в Струго-Красненском районе ищет полиция

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...