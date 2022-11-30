Пскович попытался выйти из спортмагазина в новых вещах

18:10, 30 ноября 2022, ПАИ

Мужчина попытался похитить вещи из спортивного магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили прокуратуре города.

По имеющимся данным, в октябре мужчина пришел в магазин «Спортмастер». Он взял джемпер, куртку, спортивный костюм, футболку и брюки, прошел в примерочную, надел на себя эти вещи и попытался скрыться, не оплатив товар. На выходе его задержали сотрудники магазина.

Похитителю предъявлено обвинение в покушении на грабеж частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.



