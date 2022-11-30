Тело мужчины найдено в порховском карьере
Тело мужчины обнаружено в карьере в Порховском районе.
В деревне Студенец на берегу реки Ситня жители нашли мужскую одежду, обувь и заметили следы, которые обрываюся у полыньи.
При проведения поисков в карьере было обнаружено тело 19-летнего мужчины.
Совместными силами сотрудников полиции и охраны карьеры тело погибшего было извлечено из водоема.
На месте работают сотрудники полиции, СУ СК и охрана карьера. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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