Тело мужчины найдено в порховском карьере

17:56, 30 ноября 2022, ПАИ

Тело мужчины обнаружено в карьере в Порховском районе.

В деревне Студенец на берегу реки Ситня жители нашли мужскую одежду, обувь и заметили следы, которые обрываюся у полыньи.

При проведения поисков в карьере было обнаружено тело 19-летнего мужчины.

Совместными силами сотрудников полиции и охраны карьеры тело погибшего было извлечено из водоема.

На месте работают сотрудники полиции, СУ СК и охрана карьера. Обстоятельства произошедшего выясняются.