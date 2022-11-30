К уголовной ответственности привлекут мужчину за оплату чужой картой

18:12, 30 ноября 2022, ПАИ

Мужчина будет привлечен к уголовной ответственности за оплату чужой картой в магазине, сообщает пресс-служба ведомства.

Первым заместителем прокурора г. Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковича, совершившего кражу денежных средств с банковской карты.

В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2022 года мужчина нашел на столе вблизи бесконтактного терминала оплаты зоны самообслуживания магазина «Красное и Белое» чужую банковскую карту.

Решив не сообщать о забытой карте сотрудникам магазина, мужчина забрал ее себе, после чего несколько раз расплатился ей в магазине «Магнит», совершив покупки общей стоимостью около 1500 рублей.

За совершение хищения ему предъявлено обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работам на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.