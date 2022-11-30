Командные учения предупреждения и ликвидации ЧС прошли на горе Соколиха

19:15, 30 ноября 2022, ПАИ

Основные мероприятия командно-штабных учений с органами управления и силами региональной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) прошли на горе Соколиха. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщила глава Псковского района Надежда Федорова.

На площадке были развернуты мобильный пункт командования, пункт временного размещения сотрудников спасательных служб и пострадавших, а также пункт питания. Кроме того, была подготовлена специальная площадка для отработки практических действий.

Непосредственно перед учениями Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Псковской области, а также оценил их готовность. Участники смотра — Главное управление МЧС России по Псковской области, Псковские тепловые сети, Горводоканал, ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Газпром газораспределение Псков», Псковавтодор и Аварийно-спасательная служба — представили специализированную технику и оборудование, находящиеся в постоянной готовности к реагированию и предназначенные для ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Среди образцов как новые модели, поступившие на баланс в этом году, так и уже активно эксплуатирующиеся.

Далее на специально подготовленной площадке была проведена отработка практических действий.

По легенде учений произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового и грузового автомобилей.

«В ходе слаженных действий оперативных служб последствия аварии были оперативно устранены: ликвидирован пожар, пострадавшим на месте оказана медицинская помощь, после чего они были направлены спецтранспортом в учреждения здравоохранения, ликвидирован затор на дороге», - подытожила глава района.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин доложил Губернатору об успешном проведении учений. Глава региона отметил слаженность действий территориальных служб спасения.