Ставка по ипотеке в России в октябре выросла до максимума с апреля

20:01, 30 ноября 2022, ПАИ

Ставка по ипотеке в России в октябре выросла на 0,67 процентного пункта — до 7,38 %, что стало максимальным показателем с апреля текущего года, следует из данных ЦБ.

Количество выданных ипотечных кредитов сократилось за прошлый месяц на 6,8 % — до 127,3 тысячи ссуд. Одновременно уменьшился и средний размер ипотеки — до 3,5 миллиона рублей с 3,8 миллиона рублей.

В результате банки сократили объём выдачи ипотеки в октябре на 13,5 % — до 448,3 миллиарда рублей, а портфель жилищных кредитов вырос на 1,7 % — до 13, 3 триллиона рублей. При этом средний срок ипотечного кредита в середине осени немного уменьшился — на 1,6 месяца, до 279,7 месяца, или 23,3 года.