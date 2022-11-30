Гимнастка из Печор была отобрана на соревнования СЗФО

20:20, 30 ноября 2022, ПАИ

26 ноября в Пскове прошли областные соревнования по художественной гимнастике. Турнир являлся ступенью к отборочному туру на состязания лучших спортсменок Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

В числе претенденток на победу в региональном чемпионате была и Ева Юшкина из Печор. Она сумела доказать свою состоятельность в условиях жёсткой конкуренции и попала на отборочные состязания.

Теперь Еве предстоит бороться за попадание на чемпионат СЗФО.

Ева тренируется с тренером Ксенией Гродиковой в клубе LION SPORT, которым руководит Татьяна Кривенцева.