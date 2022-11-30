Росстат: На рынке произошло подорожание огурцов, свёклы и лука

20:34, 30 ноября 2022, ПАИ

Цены на продовольствие в РФ не выходят за границы сезонных колебаний, сообщает Минсельхоз РФ.

«В настоящее время ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и находится в пределах сезонных тенденций», — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, темп роста цен на плодоовощную продукцию в РФ с 22 по 28 ноября ускорился до 2,9 %, основной вклад внесло подорожание огурцов — сразу на 12 %, на втором месте по прибавке цены — свёкла, кроме того, стал дорожать лук и резко прибавила в цене морковь. Между тем темп роста цены на помидоры резко замедлился — она выросла на 1,62 % против 4,11 % на предыдущей неделе.

«Традиционно для этого периода года наблюдается некоторое повышение стоимости отдельных категорий плодоовощной продукции, что в первую очередь обусловлено сокращением предложения на рынке отечественных овощей открытого грунта», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Между тем, указывают в министерстве, отпускные цены на эту продукцию существенно ниже уровней за аналогичный период прошлого года, поскольку положительное влияние оказывает рост производства: например, по состоянию на 30 ноября цены производителей на капусту год к году были ниже на 46,7 %, на морковь — на 23,1 %, на картофель и свёклу – на 32,6 и на 28,2 % соответственно.

В свою очередь, цены производителей лука на текущую дату в сравнении с тем, что было год назад, выше на 3,3 %. Томаты за год подешевели на 3,2 %, огурцы подорожали на 1,2 %.

Комментируя цены производителей, в министерстве также отметили, что на фоне увеличения производства наблюдается снижение цен на мясо птицы и свинину: за неделю они упали на 4,0 и 3,5 % соответственно. Что касается яиц, то тут отмечался незначительный сезонный рост, но при этом за год их стоимость снизилась на 5,4 и 3,4 % для первой и второй категории соответственно.