За лучший сервис может получить «Народное признание» магазин «Поле чудес» в Опочке
Ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис» стал магазин цветов и подарков «Поле чудес», который более 10 лет работает в Опочке. Как уверяет автор заявки, все эти годы сотрудники торговой точки предлагают своим покупателям эксклюзивные подарки, наборы и букеты, которые каждый раз удовлетворяют самым изысканным запросам заказчиков и вызывают искренний восторг у тех, кому адресованы.
«Букеты, сделанные флористом Ольгой, всегда отличаются истинной гармонией и красотой. Ведь всегда хочется приятно удивить дорогого человека, и Ольга с радостью помогает это сделать», — говорится в заявке.
Магазин «Поле чудес» также организует оформление помещений к праздникам, а кроме того создаёт оригинальные поздравления с днём рождения с привлечением костюмированных персонажей — ростовых кукол.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Маршрутка и пожарная машина столкнулись в Астрахани