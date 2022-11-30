За лучший сервис может получить «Народное признание» магазин «Поле чудес» в Опочке

23:11, 30 ноября 2022, ПАИ

Ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис» стал магазин цветов и подарков «Поле чудес», который более 10 лет работает в Опочке. Как уверяет автор заявки, все эти годы сотрудники торговой точки предлагают своим покупателям эксклюзивные подарки, наборы и букеты, которые каждый раз удовлетворяют самым изысканным запросам заказчиков и вызывают искренний восторг у тех, кому адресованы.

«Букеты, сделанные флористом Ольгой, всегда отличаются истинной гармонией и красотой. Ведь всегда хочется приятно удивить дорогого человека, и Ольга с радостью помогает это сделать», — говорится в заявке.

Магазин «Поле чудес» также организует оформление помещений к праздникам, а кроме того создаёт оригинальные поздравления с днём рождения с привлечением костюмированных персонажей — ростовых кукол.