Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спортивные воркаут-коллективы созданы в 8 районах области

Лидер спортивного воркаут-движения Псковской области Виталий Дидыч выступил на форуме НКО «Содействие» с рассказом о деятельности спортивного движения и реализованных социальных проектах на территории Псковской области. Об этом сообщили в группе «Street Workout Pskov – Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В числе проделанной работы за 12 лет проведено огромное количество семинаров о пользе ведения ЗОЖ, показательных выступлений, мастер-классов, бесплатных тренировок и сборов, в числе организованных соревнований — сотни мероприятий от городского до мирового уровня. Реализованы масштабные проекты: «Развитие воркаут-движения и установка спортивных воркаут-площадок в Псковской области», «Проект развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО», «Street Workout — сообщество твоего развития».

В восьми районах Псковской области созданы спортивные коллективы по воркауту. Ежегодно проводятся патриотические мероприятия и оказание помощи ветеранам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также тренировки молодёжи и взрослого поколения. Движение предоставляет возможность воркаут-активистам заниматься в спортивном зале на безвозмездной основе. Ежедневно командой проводятся тренировки молодёжи и взрослого поколения.

«Занимаемся курированием и продвижением установки в регионе спортивных площадок, которых в рамках социальных воркаут-проектов при поддержке неравнодушных представителей бизнеса, администрации и губернатора Псковской области установлено более 240 штук», — рассказал Виталий Дидыч.

Коллектив воркаут-движения приглашает к сотрудничеству все государственные, общественные организации, бизнес-сообщества и молодёжь, а также заниматься развитием воркаута на более высоком уровне, ведь нет предела совершенству.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2022

Борис Елкин рассказал о сотрудничестве Пскова с китайскими городами
30 ноября 2022

За лучший сервис может получить «Народное признание» магазин «Поле чудес» в Опочке
30 ноября 2022

Спортивные воркаут-коллективы созданы в 8 районах области
30 ноября 2022

Финансовые эксперты: Курс доллара вырастет в декабре
30 ноября 2022

Две золотые медали завоевали спортсмены на всероссийском турнире
30 ноября 2022

Маршрутка и пожарная машина столкнулись в Астрахани

30 ноября 2022

Полицейские номинированы на «Народное признание» за спасение великолучанки

30 ноября 2022

Гимнастка из Печор была отобрана на соревнования СЗФО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...