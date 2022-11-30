Спортивные воркаут-коллективы созданы в 8 районах области

22:51, 30 ноября 2022, ПАИ

Лидер спортивного воркаут-движения Псковской области Виталий Дидыч выступил на форуме НКО «Содействие» с рассказом о деятельности спортивного движения и реализованных социальных проектах на территории Псковской области. Об этом сообщили в группе «Street Workout Pskov – Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В числе проделанной работы за 12 лет проведено огромное количество семинаров о пользе ведения ЗОЖ, показательных выступлений, мастер-классов, бесплатных тренировок и сборов, в числе организованных соревнований — сотни мероприятий от городского до мирового уровня. Реализованы масштабные проекты: «Развитие воркаут-движения и установка спортивных воркаут-площадок в Псковской области», «Проект развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО», «Street Workout — сообщество твоего развития».

В восьми районах Псковской области созданы спортивные коллективы по воркауту. Ежегодно проводятся патриотические мероприятия и оказание помощи ветеранам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также тренировки молодёжи и взрослого поколения. Движение предоставляет возможность воркаут-активистам заниматься в спортивном зале на безвозмездной основе. Ежедневно командой проводятся тренировки молодёжи и взрослого поколения.

«Занимаемся курированием и продвижением установки в регионе спортивных площадок, которых в рамках социальных воркаут-проектов при поддержке неравнодушных представителей бизнеса, администрации и губернатора Псковской области установлено более 240 штук», — рассказал Виталий Дидыч.

Коллектив воркаут-движения приглашает к сотрудничеству все государственные, общественные организации, бизнес-сообщества и молодёжь, а также заниматься развитием воркаута на более высоком уровне, ведь нет предела совершенству.