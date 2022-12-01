Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря

07:01, 01 декабря 2022, ПАИ

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря, сообщает calend.ru.

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

По данным организации, на сегодняшний день по всему миру 37,9 миллионов человек инфицированы ВИЧ, и четверть из них не знают о своем статусе. А ведь знание своего статуса — это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива.

Ленты как символ появились впервые во время Войны в Заливе. Зеленые ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали символом переживаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил, что ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже.