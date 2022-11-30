Всероссийский день хоккея отмечается сегодня

07:43, 01 декабря 2022, ПАИ

Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря. Впервые он прошёл в первый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой игры.

Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными профессионалами из-за рубежа.

Восемь раз хоккеисты СССР становились олимпийскими чемпионами, 22 раз – чемпионами мира. Один раз советская сборная становилась чемпионом Олимпийских Игр четыре раза подряд. Один раз – трижды подряд. Игры 1956 года стали дебютом сборной СССР по хоккею на Олимпийских Играх и принесли ей сразу олимпийское золото и славу.

Но трудные для России 1990-е годы сказались и на спорте, рушились связи между бывшими республиками СССР, рушились связи и между хоккеистами, разделёнными границами новых государств, многие игроки покидали страну, уезжая за рубеж.

Отсутствие золота на Чемпионатах Мира с 1993 года сменилось чередой новых побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы снова сделали российскую сборную чемпионом мира и вновь в хоккейных кругах заговорили о «Красной машине», которая с 1963 по 1971 год 9 раз подряд становилась Чемпионом Мира. А на зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России (ОСР), впервые за 26 лет завоевала золотые медали, и на следующих играх 2022 года в Пекине россияне вновь смогли подняться на олимпийский пьедестал, став серебряными призерами Игр.