Зеленский пригласил Илона Маска посетить Украину

23:55, 30 ноября 2022, ПАИ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского предпринимателя Илона Маска посетить страну и тогда уже предложить, как закончить боевые действия.

«Приезжайте на Украину. После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто её начал и когда мы сможем её закончить», — приводит украинское издание «Лига.нет» слова Зеленского из выступления на книжном форуме, организованном газетой The New York Times.

Уточняется, что после этого видеосвязь с Зеленским прервалась.