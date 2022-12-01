Зеленский пригласил Илона Маска посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского предпринимателя Илона Маска посетить страну и тогда уже предложить, как закончить боевые действия.
«Приезжайте на Украину. После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто её начал и когда мы сможем её закончить», — приводит украинское издание «Лига.нет» слова Зеленского из выступления на книжном форуме, организованном газетой The New York Times.
Уточняется, что после этого видеосвязь с Зеленским прервалась.
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