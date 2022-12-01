Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря

08:10, 01 декабря 2022, ПАИ

Обязательная маркировка электронных сигарет, жидкостей для них и табака, предназначенного для потребления путем нагревания, начнется в России 15 декабря 2022 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации... Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания... Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования», - говорится в тексте распоряжения.

Там же указывается, что маркировка в этих категориях стартует с 15 декабря.

Ранее, в конце июля, Минфин России предлагал в рамках совершенствования регулирования оборота табачной продукции в России доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя, обязав производителей и оптовых продавцов немаркированных табачных изделий передавать в эту систему сведения о своей продукции.

