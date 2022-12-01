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Общество

C 1 декабря вырастут тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги индексируются в России с 1 декабря текущего года, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 декабря, на жилищные - с 1 января. В соответствии с постановлением правительства РФ, затем тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться полтора года - до 1 июля 2024 года.

Правительство РФ в сентябре приняло решение перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, отмечало Минэкономразвития.

Перенос сроков индексации на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года в Минэкономразвития объясняют «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения».

В 2022 году правительство уже проводило индексацию тарифов ЖКХ - с 1 июля в среднем на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого - дважды в год.

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