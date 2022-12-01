73% соискателей из СЗФО не готовы ждать ответа работодателя на резюме дольше недели

08:55, 01 декабря 2022, ПАИ

2% жителей СЗФО теряют интерес к вакансии, если работодатель не ответил им в тот же день, 30% готовы подождать до трех дней, еще 41% – до семи дней. Таким образом, 73% соискателей из СЗФО не готовы ждать ответа работодателя дольше недели – и почти сразу начинают интересоваться вакансиями других компаний, сообщает hh.ru.

По доле таких респондентов СЗФО занимает 3 место в России среди ФО, а самые «нетерпеливые» соискатели проживают в Центральном ФО: 77% опрошенных готовы ждать ответ работодателя на их резюме не более семи дней.

Из оставшихся 20% жителей СЗФО обычно ждут реакции работодателя на отклик до двух недель, 1% не теряют надежды в течение месяца, 2% ждут – более месяца. Остальные затруднились ответить.

Быстрее всех интерес к вакансиям теряют представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (91% из них не готовы ждать решения работодателя дольше недели), «Транспорт, логистика» (83%) и «Административный персонал» (78%).

При этом 45% жителей СЗФО считают, что оставлять соискателя без ответа некорректно, и отрицательно относятся к таким работодателям. 26% относятся с пониманием, так как считают, что откликов много и работодателю сложно все обрабатывать. 20% сообщили, что им все равно и они не придают особого значения тому, ответил работодатель на отклик или нет.

Максимальный срок, в который работодатель должен ответить на отклик соискателя, чтобы оставить хорошие впечатления, по мнению 53% жителей СЗФО, не должен превышать трех дней.