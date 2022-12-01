В псковских школах-интернатах обнаружено фальсифицированное масло и творог

09:01, 01 декабря 2022, ПАИ

В псковских школах-интернатах обнаружено фальсифицированные сливочное масло и творог, сообщили Псковскому агентству информации в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Во время проверки производился отбор проб сливочного масла и творога в Опочецкой общеобразовательной школе-интернате и Красногородской специальной школе-интернате для детей-сирот. По результатам лабораторных испытаний было установлено, что сливочное масло, творог, произведённые ООО «Сливочная страна», ООО «Крисмар», ООО «Молоко-К», не соответствуют требованиям ГОСТ 32261-2013, ГОСТ 31453–2013 по показателям массовой доли жира, жирно-кислотному составу, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» - бета-ситостерин, капместерин, стигмастерин, массовая доля белка.

В течение 10 дней после получения информации о несоответствии продукции требованиям предприятия-производители должны разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью людей и согласовать ее с органом государственного контроля.