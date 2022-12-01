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Происшествия

Поросенка и десять кур спасли пожарные в Себежском районе

Двухквартирный жилой дом спасли пожарные в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 30 ноября в 6:43 в деревне Ковалево-Сиженье произошёл пожар в хозяйственной постройке. В результате возгорания огнём повреждены потолочные перекрытия. Благодаря слаженным оперативным действиям сотрудникам МЧС удалось спасти от пожара двухквартирный жилой дом, четыре хозяйственные постройки и домашних животных: поросёнка и десять кур. 

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в хозяйственной постройке.  

В 12:57 в новоржевской деревне Селюгино сгорело бесхозное строение. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарным также удалось спасти жилой дом.

В Псковском районе в деревне Борисовичи на улице Венской в 21:12 загорелся автомобиль Renault Sandero 2013 года выпуска: выгорел моторный отсек, салон закопчён по всей площади. Предположительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы. Спасен автомобиль. 

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