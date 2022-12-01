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Общество

На поддержку экспортеров сельхозпродукции направят 12,6 млрд рублей

Правительство направит 12,6 млрд рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». 

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.

Дополнительное финансирование позволит экспортёрам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться увеличения экспорта сельхозпродукции.

 

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