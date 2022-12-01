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Общество

До -14 градусов похолодает в Пскове 1 декабря

До -14 градусов ожидается в Пскове 1 декабря, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

В Псковской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха в регионе днем ожидается от -5 до -10, ночью – от -10 до -15.

В областном центре синоптики обещают температуру воздуха днем от -7 до -9, – ночью от -12 до -14.  В Великих Луках будет немного теплее: температура днем от -5 до -7, ночью – от-12 до -14.

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