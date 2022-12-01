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Общество

Компания «Максимум» стала лучшей в организации продаж автомобилей с пробегом

Фото компании «Максимум»

Недавно завершилась 8-я Национальная премия «Автодилер года - 2022», результаты которой были объявлены «Авито Вито» и аналитическим агентством «Автостат». Согласно результатам, 1-е место среди автохолдингов РФ, имеющих менее 10 дилерских контрактов, удостоилась компания «Максимум». Организация удостоилась титула «Лучший дилер 2022» в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом». Ранее компания уже принимала участие в национальной премии и завоевывала титул лучшего представителя своей сферы в этой же категории.

Достойный звания лучшего

«Максимум» является крупной компанией, которая занимается продажей автомобилей с пробегом в СПб. Здесь можно приобрести подержанные модели авто всемирно известных и довольно популярных марок: Hyundai, Ford, Mitsubishi, KIA и других.

Деятельность компании началась в начале 2000-х годов. Тогда это были несколько автомоек в Питере, которые с течением времени превратились в два крупных, солидных центра, где можно приобрести авто с пробегом. Помимо расширения ассортимента марок и моделей автомобилей до максимума, компания также все годы работы занималась повышением уровня сервиса и пополнением спектра услуг новыми предложениями. В итоге потенциальные клиенты «Максимума» получили в распоряжение:

  • доступ к одному из наиболее масштабных автостоков, действующих на территории Северной столицы;
  • возможность покупки автомобиля из числа продаваемых в зачет собственной машины с доплатой;
  • возможность оплаты любым удобным способом (наличные, кредит и так далее);
  • тщательная диагностика с применением нового оборудования, позволяющая точно определить, в каком состоянии находится транспортное средство.

Также есть и другие преимущества, подробнее о которых можно узнать по ссылке https://maximum-auto.ru/blog/diler-2022/. Здесь же можно найти информацию об адресах, по которым располагаются дилерские центры «Максимум», а также особенностях и содержании доступных для заказа услуг.

Оформление документов при покупке или обмене автомобиля происходит довольно быстро, поэтому покупатели никогда не проводят в центрах компании целый день. «Максимум» также гарантирует полную безопасность проведения сделки: все подержанные автомобили перед поступлением в продажу проходят тщательную проверку на предмет юридической чистоты. Поэтому купить здесь угнанное или находящееся под арестом транспортное средство просто невозможно.

Источник: компания «Максимум» 

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