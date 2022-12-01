Новая спецтехника поступила в псковский противопожарный лесной центр

10:02, 01 декабря 2022, ПАИ

Партия техники поступила в Противопожарный лесной центр Псковской области в рамках нацпроекта «Экология», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Поставлены два седельных тягача производства МАЗ в специальном полноприводном усиленном исполнении и большегрузный трал. «В центре есть специальные тралы для перевозки техники, бульдозеров, вездеходов. Тягачи будут задействованы для их перевозки», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что мероприятия нацпроекта «Экология» выполнены на 100%, освоена вся сумма в 68 млн рублей. Это позволило приобрести три лесопожарных трактора, большегрузный трал, пожарный автомобиль и два седельных тягача.

Также было приобретено спецоборудование, в том числе 16 установок высокого давления и несколько десятков стволов для тушения торфсодержащих почв.