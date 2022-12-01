Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ

09:57, 01 декабря 2022, ПАИ

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 09 декабря 2022 года. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Росавиации.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по другим маршрутам. В частности, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные воздушные гавани на территории Российской Федерации работают штатно.