Передовая. Главные события месяца глазами экспертов. Ноябрь 2022 года

11:47, 01 декабря 2022, ПАИ

Псковская область продолжает попадать в федеральную информационную повестку с завидной регулярностью. В ноябре регион буквально оказался на медиапередовой сразу по нескольким ключевым темам.

ТОП-5

5 МЕСТО. В Пскове прошел Всероссийский форум учителей музыки

Несколько сотен учителей музыки приехали в Псковскую область в ноябре, стартовав собранием в театре драмы, где перед ними выступили министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Несмотря на свой статус и высоких гостей, мероприятие вполне могло бы пройти незамеченным (сами вспомните, на каком месте в вашей школе находился предмет «музыка»), если бы не вышло далеко за рамки «предметной» дискуссии. По большому счету, на секциях форума речь шла о том, какую роль в современном образовании играет искусство в широком смысле этого слова и как найти применение культурным объединяющим традициям, таким, например, как хоровое пение.

Необходимость взаимопроникновения традиционных ценностей и современного образовательного процесса четко прослеживалась на всех секциях форума. Спорить о необходимости такого взаимопроникновения, его формах и конечном результате можно сколько угодно, но бесполезно отрицать, что запрос на это в обществе присутствует. Как минимум, это такой образовательный предохранитель, позволяющий сохранить целостность нации и поколений.

И, наконец, это еще одно федеральное мероприятие, прошедшее в Псковской области. В следующем году, рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский», в Пскове пройдет Всероссийская олимпиада по истории.

4 МЕСТО. Импичмент главе Пустошкинского района Светлане Васильковой

Отправка в отставку главы муниципалитета — в Псковской области такое происходит впервые. До сих пор такая возможность представительными органами местного самоуправления в районах региона не использовалась ни разу. Некоторые проводят аналогии с историей в Печорском районе, когда в начале 2000-х после изменений в устав района депутаты «ушли» главу муниципалитета Александра Рогова — но то были аппаратные и политические игры. В Пустошкинском районе же история, несмотря на попытки партии «Яблоко» найти политическую подоплеку, исключительно хозяйственная и проста как пять копеек. Глава района Светлана Василькова банально не справлялась со своей работой, раз за разом получая по итогам работы за год «неуд» от районного Собрания. А сколько раз г-жа Василькова оказывалась в центре скандалов — не счесть.

Последний гвоздь в крышку гроба ее работы на посту главы района забили ее же избиратели. На сессии районного Собрания они не скрывали своего разочарования в своем выборе трехлетней давности.

Светлана Василькова и ее партийный шеф Лев Шлосберг, а затем и лидер «Яблока» Николай Рыбаков поторопились заявить, что это все, товарищи, политическая месть и никак иначе.

Месть это или не месть — это вопрос кухонных споров, но очевидно, что жители района своего удовлетворения отправкой в отставку г-жи Васильковой не скрывают. Управленческие таланты «яблочной» команды в Пустошке испытали по полной программе — хватило.

Но, похоже, васильково-шлосберговцы решили, что вполне можно быть милыми и насильно: решение депутатов они будут опротестовывать в суде. Это вполне в духе региональной «партии граждан»: прикрывать управленческую импотенцию бурной имитацией, а затем - «я б смог, но мне не дали».

3 МЕСТО. Вступление Бориса Елкина в должность главы Пскова, первые кадровые перестановки

В начале ноября Борис Елкин официально вступил в должность главы Пскова — и первые кадровые изменения не заставили себя ждать. Подробно останавливаться на них мы не будем: мы об этом уже писали, а сам глава города подробно остановился на них в интервью Александру Машкарину в «Теме недели» сразу после вступления в должность.

Обратим внимание на несколько моментов. Борис Елкин и его команда к первым шагам, как кадровым, так и структурно-организационным, готовились давно. Имеет смысл говорить именно о команде, а не об администрации города как некой структуре: перед тем как окончательно определиться со своими замами, у Елкина был целый год. Кроме того, уже произошедшие изменения в городской исполнительной власти говорят о стремлении унифицировать рабочие процессы по единому стандарту и сделать это так, чтобы ранее «ускользавшие» лакуны городского хозяйства обрели ответственного за них. Как, например, это произошло с ливневой канализацией, которая отошла к горводоканалу. Наконец, в кадровых вопросах акцент недвусмысленно сделан на взращивании и продвижении своих кадров. Отчасти сделано это вынужденно: ресурсов для того, чтобы звать специалистов на работу со стороны, не так много.

Сложившаяся система отношений губернатор — глава Пскова, правительство области — администрация Пскова — Псковская городская Дума выглядит сейчас как никогда оптимальной.

2 МЕСТО. Михаил Ведерников встретился с матерями, женами и сестрами мобилизованных жителей региона

Встречу с матерями выполняющих боевые задачи в зоне СВО провел президент Владимир Путин. Встреча Михаила Ведерникова с матерями, женами, сестрами мобилизованных псковичей стала ее логичным продолжением на уровне региона.

Поддержка через Центр добровольчества или через Центр помощи семьям мобилизованным — инструменты нужные и работающие, но разговор глаза в глаза дает властям возможность оценить реальное качество помощи и скорректировать ее, а женщинам — увидеть прямую поддержку, в том числе и эмоциональную, на самом высоком уровне.

«Неплохо будет, если такие встречи станут регулярными. Это та связь, которая нужна обеим сторонам. И если она будет проходить не под камеры, постоянно — это будет прекрасный срез для оценки настроений в обществе», - считает один из экспертов ПАИ.

1 МЕСТО. Выступление губернатора Михаила Ведерникова на III Псковском международном медиафоруме

Формат ежегодных выступлений — с бюджетным посланием и с отчетом о работе правительства области — в областном Собрании не позволяют Михаилу Ведерникову углубляться в оценки ситуации по внешнему контуру, с точки зрения внешней политики. Однако Псковская область приграничная, и любые изменения в международной обстановке немедленно ее затрагивают.

Псковский международный медиафорум, посвященный аспектам приграничной журналистики, а де-факто информационному противостоянию России медийной агрессии коллективного Запада, стал весьма уместной площадкой для выступления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о том, как регион чувствует на себе «добрососедство» НАТО.

Послание Ведерникова явно выходило далеко за рамки журналистской аудитории. Конечно, там были озвучены вещи, которые стали федеральными инфоповодами, например про «залетные» натовские беспилотники. Но, при чуть более внимательном изучении, в выступлении псковского губернатора есть и куда более важные моменты, которые требуют вполне конкретного решения.

Например, было озвучено, что телеретрансляторы и вышки сотовой связи со стороны стран - членов НАТО на границе НАТО куда мощнее, чем предписано соглашениями с Россией.

Об этом известно много лет. Телеретрансляторы из Эстонии прекрасно «добивают» и до Пскова, а эстонская сотовая связь накрывает приграничные районы. Российская сторона долгое время закрывало на это глаза.

Так может быть, пора развернуть ситуацию, как говорится, в обратку? Этот посыл прямо в словах Михаила Ведерникова не звучал, однако выводы из сказанного более чем очевидны. Если раньше на «добрососедство» были какие-то надежды, то сейчас явно требуется интенсификация действий.

С этой ситуацией в правительстве России знакомы, Михаил Ведерников информировал об этом федеральные ведомства. Будем ждать прикладных решений.