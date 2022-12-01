В Куньинском районе завели уголовное дело на мать ребенка-инвалида

10:41, 01 декабря 2022, ПАИ

Уголовное дело завели в Куньинском районе на мать ребенка-инвалида за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Задолженность по алиментам составляет более 200 тысяч рублей.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности в виде 80 часов обязательных работ. Должница отработала свое наказание, но алименты на содержание своего ребенка выплачивать не стала. Будучи трудоспособной, работу она не искала, на учет в Центр занятости населения по месту своего жительства не встала, мер к исполнению судебного решения не принимала.

Сын должницы находится в детском интернате. Ребенок с рождения инвалид. По словам работников учреждения, мать ни разу не навещала ребенка. На связь с администрацией детского дома она тоже не выходит.