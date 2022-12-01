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Происшествия

В Псковской области водитель опрокинувшегося автобуса с детьми получил штраф

Струго-Красненский районный суд назначил административный штраф водителю, допустившему опрокидывание автобуса с детьми. Об этом Псковскомму агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что днём 10 августа на 10-м километре автодороги Струги Красные – Зовка – Ляды водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Два ребенка 2016 и 2017 годов рождения получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сотрудники ДПС составили в отношении мужчины протоколы по части 1 и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ - нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. По его словам, автобус двигался по грунтовой дороге с маленькой скоростью, так как на ней имелись многочисленные ямы и выбоины. Объезжая их, он опасно приблизился к крайней правой части дороги, что и привело к съезду в кювет и опрокидыванию автобуса.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

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