Псковичи предпочитают заключать соцконтракты на открытие своего дела

11:13, 01 декабря 2022, ПАИ

Более двух тысяч социальных контрактов заключили в Псковской области за десять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в областном комитете по соцзащите.

По направлению социального контракта «поиск работы» заключено 892 социальных контракта, из которых по 609 граждане трудоустроены. Более 1000 социальных контрактов заключены на открытие своего дела. Самые популярные направления бизнеса: сфера красоты, сфера автомобильного обслуживания, сфера ремонта.

Работа по заключению социальных контрактов продолжается. Для заключения необходимо обратиться в органы/учреждения социальной защиты по месту жительства. С информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области. Дополнительную консультацию можно получить по телефону: (8112) 29-99-98, доб. 159.