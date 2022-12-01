В Псковской области женщина и ребёнок пострадали в «пьяном» ДТП

11:08, 01 декабря 2022, ПАИ

В Палкинском районе женщина и ребёнок пострадали в ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

30 ноября в 1:45 у дома № 12 на улице Ленинская в деревне Новая Уситва 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 не выполнил требование уступить дорогу грузовому фургону Mercedes-Benz под управлением 27-летнего гражданина республики Беларусь. В результате произошло столкновение.

Пострадали пассажиры ВАЗа, в том числе 6-летняя девочка, ребенок доставлен в медучреждение. Еще одна пострадавшая - 49-летняя женщина - от госпитализации отказалась.

Водитель автомобиля ВАЗ-21103 находился в состоянии алкогольного опьянения.