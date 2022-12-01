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Происшествия

Водитель пострадал в ДТП на улице Поземского в Пскове

Водитель пострадал в ДТП на улице Леона Поземского, 115 Б в Пскове. Дорожная авария произошла 30 ноября в 13:40, сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД РФ по Псковской области. 

24-летний водитель автомобиля Ford Explorer нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В нарушении дорожного знака 5.15.1 «Направление движения по полосам» с полосы, предназначенной для движения прямо, он осуществил разворот и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 26-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомашины Volkswagen Polo, от госпитализации он отказался.

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