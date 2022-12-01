Ёлочные базары откроются в Пскове 20 декабря

11:17, 01 декабря 2022, ПАИ

5 декабря стартует конкурс на право торговать ёлками в Пскове. Заявки будут принимать до 13 декабря. Откроются ёлочные базары после 20 декабря, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Всего определено 27 точек торговли. «Это привычные для псковичей места в разных районах города. Но в этом году мы решили укрупнить торговые площади, чтобы предприниматели смогли сделать красивую экспозицию. Раньше площадь одной точки составляла 9 кв. м, а теперь, где это было возможно, две точки объединили в одну», - уточнил Борис Елкин.

В Пскове будут продавать ели и сосны. Предварительно стоимость метра елки составит 500 рублей.