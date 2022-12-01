Прием заявок на конкурс «Курбатов на каждый день» стартует в Пскове

12:57, 01 декабря 2022, ПАИ

Прием заявок на II Всероссийский конкурс-акцию изобразительного искусства «Курбатов на каждый день» стартует 1 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами; каждый участник получит сертификат. Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участников конкурса. Кроме того, подписчики библиотечной группы «ВКонтакте» «Biblioplace - территория псковского чтения» выберут получателей приза зрительских симпатий в каждой возрастной категории.

Акция предполагает создание изображений – портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Для создания портретов писателя допускается использование фотографий, опубликованных на портале «Кабинет Курбатова» (https://pskovlib.ru/kabinet-kurbatova) или в других открытых источниках. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана» (http://pskoviana.ru/elektronnaya-biblioteka/poisk). Работы принимаются до 12 февраля 2023 года.

Председатель жюри конкурса – генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, председатель Псковской библиотечной ассоциации Вера Павлова. В состав жюри вошли специалисты областной библиотеки, а также приглашенные эксперты.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены 6 марта 2023 года, в годовщину смерти поэта.

Цель всероссийского конкурса-акции «Курбатов на каждый день» - сохранение и популяризация литературного наследия писателя, критика, поэта, лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова. Задачи мероприятия: приобщение широкой аудитории к литературному наследию России через произведения Курбатова; популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Добавим, название конкурса перекликается с названием книги «Пушкин на каждый день».