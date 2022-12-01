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Алтаевские чтения стартуют в Псковской области 1 декабря

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Алтаевские чтения стартуют в Псковской области 1 декабря. В этом году мероприятия посвящены 150-летию со дня рождения писательницы Маргариты Ямщиковой, известной в литературе под псевдонимом Ал. Алтаев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Чтения также приурочены к 55-летию Литературно-мемориального музея Ал. Алтаева. 

Литературная встреча откроется показом слайд-фильма «Алтаев −150» в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. В этот день ученые, музейные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Пушкинских Гор выступят с докладами о жизни и творчестве писательницы. Участники Алтаевских чтений также смогут ознакомиться с выставкой «Герои книг Ал. Алтаева».

Продолжатся мероприятия чтений 2 декабря в Литературно-мемориальном музее Ал. Алтаева, филиале военно-исторического музея-заповедника, расположенного в деревне Лосицы Плюсского района.

Маргарита Владимировна Ямщикова (псевдоним: Ал. Алтаев) — русская советская писательница: прозаик, публицист, мемуарист, педагог и популяризатор истории и культуры. Ее жизнь и творчество на протяжении 60 лет были связаны с Псковской землей. Почти за 70 лет активного писательского труда ею создано более 50 жизнеописаний деятелей культуры и искусства. Среди ее героев — Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Михаил Щепкин, Петр Чайковский.

Еще один удачный для автора жанр — исторические повести. Среди них «Под знаменем башмака», «На баррикадах», «Вниз по Волге-реке», «Бунтари». Ею созданы несколько адаптаций для детей зарубежной классики, в том числе «Робинзон Крузо».

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