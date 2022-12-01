Более 13 тысяч псковских школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

13:21, 01 декабря 2022, ПАИ

Более 13,5 тысяч псковских школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» прошла на образовательной платформе Учи.ру при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада проводится уже третий год подряд и набирает все большую популярность. Так, в Псковской области в ней приняли участие и проверили свои знания 13 907 тысяч школьников 1 – 9 классов.

«Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете ― детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 1–9 классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем», ― отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила с 1 по 27 ноября. Выполнить задания онлайн-состязания можно было в школе и дома вместе с родителями. По окончании мероприятия участники получили памятные сертификаты, грамоты и дипломы победителей.