ДТП произошло на Народной в Пскове, пострадал ребёнок

12:19, 01 декабря 2022, ПАИ

Два человека пострадали в ДТП на улице Народной, 23/17 в Пскове 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД по Псковской области.

Дорожная авария произошла в 19:35. 63-летний водитель автомобиля Kia Rio нарушил требования дорожной разметки 1.1 «Сплошная линия», развернулся и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21053 под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пассажиры Kia Rio: 55-летняя женщина и 6-летняя девочка, госпитализация не потребовалась.

Водители были трезвыми.