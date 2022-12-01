В трёх районах Псковской области сняли карантин по бешенству

12:14, 01 декабря 2022, ПАИ

В трёх районах Псковской области сняли карантин по бешенству, сообщает официальный Telegram-канал региона.



Карантин по бешенству отменили на территориях эпизоотических очагов и на прилегающих территориях в Печорском, Великолукском и Куньинском районах, где ранее были введены ограничительные мероприятия в связи с выявленными заболеваниями бешенства среди животных.

На территориях неблагополучных пунктов были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности проводилась выездная бесплатная вакцинация животных.

По состоянию на 1 декабря на территории Псковской области остаются активными пять очагов по бешенству.