Великолукская ГСХА отмечает 65-летие

09:26, 05 декабря 2022, ПАИ

Одно из ведущих высших учебных заведений Псковской области – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия – отмечает 65-летие. Для сферы АПК сегодня как никогда важен вопрос кадров. Развиваются цифровые технологии в растениеводстве и животноводстве, а значит, необходим персонал, умеющий работать в новых условиях. Академия идет в ногу со временем и на протяжении многих лет готовит квалифицированных востребованных специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

О прошлом и настоящем академии, а также о мероприятиях в честь ее дня рождения Псковскому агентству информации рассказали в учебном заведении.

Путь длиной в 65 лет

История сельскохозяйственной академии берет начало 4 декабря 1957 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление об организации Великолукского сельскохозяйственного института на базе Ленинградского института прикладной зоологии и фитопатологии и Смоленского зооветеринарного института.



В январе 1958 года Великолукский сельскохозяйственный институт начал учебную деятельность, имея в своем составе зоотехнический факультет, что первоначально определяло его ведущую специализацию. В первый год существования института на работу преподавателями прибыли молодые специалисты. Для них были выделены квартиры в лучших в то время трех домах, расположенных в центре города недалеко от института.



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией



Фото: Фото предоставлено Великолукской сельскохозяйственной академией

























Первоначально в вузе было сформировано 12 кафедр. К 1961 году их количество выросло до 21. За годы развития института в три раза увеличилась численность профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала. Многие сотрудники института, успешно сочетая педагогическую и научную работу, подготовили и защитили кандидатские диссертации, стали кандидатами наук, доцентами.

В 1994 году сельскохозяйственный институт сменил статус, став Великолукской государственной сельскохозяйственной академией.

Последние десятилетия стали для профильного вуза временем качественного обновления. В этот период быстрыми темпами менялась его структура, модернизировалась учебно-научная база, проходил профессиональный рост уровня преподавания и самих преподавателей, что позволило продолжить развитие академии как инновационного научного центра.

«Наша академия насчитывает 2 800 студентов. Мы принимаем студентов из 16 регионов нашей страны, из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, из Белоруссии. Наверное, самое большое представительство – это Псковская область, очень много смоленских студентов, много поступающих из Тверской области, Новгорода и Ленинградской области, Мурманска, Республики Карелии. Очень хорошо, когда старые связи возобновляются, когда учатся поколениями: учились родители, учатся дети и уже учатся внуки», – рассказала врио ректора Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА) Юлия Федорова.

Кузница кадров для АПК

Главная задача аграрного вуза – подготовка высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства. Академия предлагает 25 программ высшего образования, девять программ среднего профессионального образования и шесть программ аспирантуры.

«Более востребованными являются специальности ветеринарного направления. И ребята есть очень талантливые, и сама профессия очень нужна. Думаю, в ближайшее время на ветеринаров спрос не упадёт, и зарплаты в отрасли хорошие», – отметила Юлия Федорова.

Также, по словам врио ректора, расширяется спектр образовательных программ, создаются совместные межфакультетские программы: «Мы хотим, чтобы наши специалисты были востребованы на территории нашего региона».

За 65 лет академия выпустила порядка 30 тысяч специалистов. Большинство выпускников заняты в агропромышленном комплексе. Многие из них стали не только умелыми специалистами и организаторами производства, но и руководителями районного и областного уровня.

«Порядка 75-78 % наших выпускников трудоустраиваются в отрасли. Другое дело, что это не всегда Псковская область. Но мы очень рады тому, что молодые люди едут, например, в Краснодарский край, в Ленинградскую область, где работают на крупных предприятиях», – отметила врио ректора.



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия



Фото: Великолукская сельхозакадемия

















Академия сегодня – это не только оснащенный новейшим лабораторным оборудованием и цифровой техникой, компьютерными классами современный учебно-научный комплекс, но и учебное заведение, в котором уделяется огромное внимание воспитанию студенческой молодежи, формированию личностных компетенций молодого поколения.



Ежегодно проводится смотр-конкурс студенческих инициатив. Проекты, с которыми выступают студенты, позволяют реализовывать их личностный потенциал и идеи не только в стенах академии. Более десяти лет волонтерскому движению академии: 127 человек объединяет волонтёрское объединение Великолукской ГСХА «3D».

И конечно, гордость академии – ее ветераны. Многие сотрудники, начинавшие работать в институте еще молодыми, теперь на заслуженном отдыхе. ВГСХА стала их судьбой и существенной частью биографии. В их адрес и в этот раз на юбилейных мероприятиях будут звучать слова благодарности и глубокой признательности.

Праздничная программа

Традиционно в честь дня рождения вуза состоится целый ряд торжественных мероприятий, которые открыла 29 ноября научно-практическая конференция «Развитие АПК на основе современных научных достижений и цифровых технологий».

5 декабря среди сотрудников, профессорско-преподавательского состава, студентов и гостей вуза пройдут соревнования по массовым видам спорта.

6 декабря состоится день открытых дверей на факультетах, отделении СПО и структурных подразделениях вуза, в рамках которого пройдет церемония награждения сотрудников и студентов, и международная студенческая научно-практическая конференция «Научно-практический прогресс в сельскохозяйственном производстве».

Также 6 декабря планируется открытие выставки работ Евгении Сергиевской (в фойе 5 этажа учебно-лабораторного корпуса №5) и культурно-творческое мероприятие с театральной постановкой от руководителя театральной студии «Софит» Михаила Морозова для сотрудников и студентов (в актовом зале учебно-лабораторного корпуса №5).

7 декабря состоится открытие студенческого коворкинга в общежитии №4.

8 декабря пройдет открытие аудитории имени Хайдарова (аудитория 460, учебно-лабораторный корпус №4).

8 декабря пройдет круглый стол неработающих ветеранов академии в учебно-лабораторном корпусе №5. Завершатся торжества в этот день в актовом зале учебно-лабораторного корпуса №5, где пройдет торжественное собрание с участием гостей, на котором состоится награждение сотрудников и студентов.

Ко Дню академии планируется юбилейный выпуск ежемесячной газеты для студентов и преподавателей – «Наша академия».