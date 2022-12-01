Детей мобилизованных псковичей приглашают на «Ночь науки»

13:48, 01 декабря 2022, ПАИ

Билеты на научно-популярное мероприятие «Ночь науки» могут получить дети мобилизованных жителей Псковской области, сообщили в Центре помощи семьям мобилизованных и военнослужащих региона.

Организатором мероприятия выступает ПсковГУ. Традиционно в рамках «Ночи науки» на базе университета работает несколько площадок с различными мастер-классами, лекциями и экскурсиями. Пройдёт мероприятие 9 декабря в главном корпусе университета (пл. Ленина, 2).

Пригласительные билеты можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных граждан по адресу: Псков, улица Некрасова, 19. Их количество ограничено.

Ранее сообщалось, что детям мобилизованных из Псковской области передали порядка 300 билетов на культурные и образовательные мероприятия.