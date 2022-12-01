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Общество

Шесть студентов из Великих Лук будут получать стипендии от Россельхозбанка

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Сертификаты на именные стипендии Россельхозбанка вручил шести лучшим студентам Великолукской сельскохозяйственной академии директор регионального Псковского филиала банка Дмитрий Алемасов. Стипендиатами программы стали: Галина Корнилова, Вероника Елисеева и Елена Нестерова (специальность «Агроинженерия»), Виктория Григорьева (специальность «Технические системы в агробизнесе»), Кристина Соловьева и Валерия Румянцева (специальность «Экономика»). Они будут получать финансовую поддержку от банка в 2022-2023 учебном году, сообщили в банке.

«Россельхозбанк уже не первый год поддерживает активных, трудолюбивых и талантливых студентов по всей стране. Это замечательная инициатива развивает АПК страны и региона, - подчеркнул Дмитрий Алемасов. - Отмечу, что Великолукская сельскохозяйственная академия выпускает специалистов, которые сегодня востребованы в профессии и без проблем найдут работу в сфере сельского хозяйства. Желаю студентам оставаться такими же увлеченными людьми, двигаться вперед и открывать для себя новые возможности». 

Врио ректора Великолукской сельскохозяйственной академии Юлия Федорова выразила благодарность банку за многолетнее сотрудничество. «Стипендия от РСХБ – это не просто денежное поощрение. Это ступень в формировании личности и осознании своих возможностей. Большая благодарность банку за стипендиальную программу и открывшиеся перспективы для молодого поколения», - отметила Юлия Федорова.

За последние три года в Псковской области Россельхозбанк поддержал 18 студентов Великолукской сельскохозяйственной академии. Главные критерии отбора на получение стипендии от банка - обучение сельскохозяйственным специальностям, высокая успеваемость, научная деятельность, публикации, участие в олимпиадах. Стипендиальная программа банка ориентирована на самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса страны. Размер ежемесячной стипендии составляет 15 000 рублей для бакалавров, 20 000 рублей для аспирантов.

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