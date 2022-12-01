Шесть студентов из Великих Лук будут получать стипендии от Россельхозбанка
Сертификаты на именные стипендии Россельхозбанка вручил шести лучшим студентам Великолукской сельскохозяйственной академии директор регионального Псковского филиала банка Дмитрий Алемасов. Стипендиатами программы стали: Галина Корнилова, Вероника Елисеева и Елена Нестерова (специальность «Агроинженерия»), Виктория Григорьева (специальность «Технические системы в агробизнесе»), Кристина Соловьева и Валерия Румянцева (специальность «Экономика»). Они будут получать финансовую поддержку от банка в 2022-2023 учебном году, сообщили в банке.
«Россельхозбанк уже не первый год поддерживает активных, трудолюбивых и талантливых студентов по всей стране. Это замечательная инициатива развивает АПК страны и региона, - подчеркнул Дмитрий Алемасов. - Отмечу, что Великолукская сельскохозяйственная академия выпускает специалистов, которые сегодня востребованы в профессии и без проблем найдут работу в сфере сельского хозяйства. Желаю студентам оставаться такими же увлеченными людьми, двигаться вперед и открывать для себя новые возможности».
Врио ректора Великолукской сельскохозяйственной академии Юлия Федорова выразила благодарность банку за многолетнее сотрудничество. «Стипендия от РСХБ – это не просто денежное поощрение. Это ступень в формировании личности и осознании своих возможностей. Большая благодарность банку за стипендиальную программу и открывшиеся перспективы для молодого поколения», - отметила Юлия Федорова.
За последние три года в Псковской области Россельхозбанк поддержал 18 студентов Великолукской сельскохозяйственной академии. Главные критерии отбора на получение стипендии от банка - обучение сельскохозяйственным специальностям, высокая успеваемость, научная деятельность, публикации, участие в олимпиадах. Стипендиальная программа банка ориентирована на самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса страны. Размер ежемесячной стипендии составляет 15 000 рублей для бакалавров, 20 000 рублей для аспирантов.