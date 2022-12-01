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Общество

40% псковичей живут без доступа к централизованной канализации

Более 40% жителей Псковской области не имеют в своих домах централизованной канализации и им приходится самим заботиться о том, куда девать стоки. «АиФ-Псков» выяснил, как в регионе организован вывоз жидких отходов.

По данным Псковстата, в 2021 году в Псковской области 58,3 % домов были подключены к канализационной сети, поглощающим колодцам или местным отстойникам. В городах к канализации присоединено 73,1 % жилья, а вот в сельской местности - только 35 %. При этом по сравнению с 2020 годом число домов с центральной канализацией несколько сократилось: на 1,1 % в городах и на 0,8 % в сёлах.

Цифры изменились за счёт развивающегося строительства частных домов, которые, как правило, оборудуют локальной системой канализации. Самый примитивный вариант - это выгребная яма, но они, пожалуй, остались только в старых деревенских домах. Теперь устанавливают септики, причём некоторые современные модели даже не требуют регулярной откачки. Они состоят из нескольких камер, туда «заселяются» аэробные бактерии, перерабатывающие основную часть органики. Степень очистки таких стоков в разных моделях септиков, если верить их изготовителям, варьируется от 50-60 % до 92-95 %. В последнем случае получается практически чистая вода, которую можно сливать в дренажные канавы.

Те, кому не по карману домашние очистные сооружения и сопутствующие расходники, вынуждены прибегать к услугам ассенизаторов. В Псковской области на сегодняшний день вывозом нечистот занимаются как муниципальные коммунальные предприятия, так и коммерческие структуры. При этом цены на эту услугу у бизнеса совершенно разные. Например, в Великолукском районе стоимость начинается от 500 рублей за машину, а в Пскове и окрестностях - от 800 рублей. Заказ же вывоза нечистот через муниципальное предприятие в районах обойдётся ещё дороже.

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