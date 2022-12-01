Число умерших от COVID-19 в Псковской области достигло 1950

13:01, 01 декабря 2022, ПАИ

Ещё один житель Псковской области умер от коронавируса. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, всего с начала пандемии скончалось 1950 человек.

За сутки подтверждено 16 новых случаев ковида, всего – 125 580. Выздоровели еще восемь человек, всего – 123 376.

В Пскове зарегистрировано десять новых случаев, в Великих Луках, Бежаницком, Дедовичском, Куньинском, Невельском и Палкинском районах - по одному.