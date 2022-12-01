Лиза Матрёшка рассказала о своём творческом псевдониме

14:44, 01 декабря 2022, ПАИ

Откуда взялся сценический псевдоним Матрёшка, рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» певица и автор песен Елизавета «Матрешка» Степанова.

«Если честно, этот псевдоним прилип ко мне ещё с прошлого творческого проекта. Он так запомнился людям, что я решила оставить его себе», - рассказала гость студии.

Она также добавила, что псевдоним можно интерпретировать и более творчески: «Я разная бываю, как матрешка внутри другой матрешечки. Всегда радостно улыбающаяся моська на русских матрешках - это тоже про меня».