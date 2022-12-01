Чемпионат по баскетболу среди девушек завершился в Пскове

15:05, 01 декабря 2022, ПАИ

Чемпионат города по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек завершился в Пскове 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Соревнования проходили в рамках городской Спартакиады обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова «Школьные игры» в 2022-2023 учебном году.

Всего в турнире приняло участие порядка 60 учеников из общеобразовательных школ города Пскова.

По результатам соревнований победителем стала команда Погранично-таможенно-правового лицея. Второе место заняли девушки из Многопрофильного правового лицея № 8, третье место досталось команде Псковской инженерно-лингвистической гимназии.