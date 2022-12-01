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Спорт

Чемпионат по баскетболу среди девушек завершился в Пскове

Фото: пресс-служба администрация города Пскова

Чемпионат города по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек завершился в Пскове 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. 

Соревнования проходили в рамках городской Спартакиады обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова «Школьные игры» в 2022-2023 учебном году.

Всего в турнире приняло участие порядка 60 учеников из общеобразовательных школ города Пскова. 

По результатам соревнований победителем стала команда Погранично-таможенно-правового лицея. Второе место заняли девушки из Многопрофильного правового лицея № 8, третье место досталось команде Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

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