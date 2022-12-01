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Общество

Почти два месяца в плену пробыл житель Невеля

Почти два месяца пробыл в плену уроженец Невеля Сергей Казаков. Юноша отправился в зону боевых действий практически в самом начале СВО (он военный). В битве за Херсон Сергей, пытаясь спасти раненого товарища, попал под обстрел и был контужен, после чего и попал в плен.

Но благодаря программе обмена пленными («50 на 50») юноше удалось вернуться домой. Сейчас он проходит реабилитацию в военном госпитале.

Историю о побывавшем в плену жителе Невеля смотрите в эфире телеканала «Первый Псковский» в 20:00.

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