Почти два месяца в плену пробыл житель Невеля

15:07, 01 декабря 2022, ПАИ

Почти два месяца пробыл в плену уроженец Невеля Сергей Казаков. Юноша отправился в зону боевых действий практически в самом начале СВО (он военный). В битве за Херсон Сергей, пытаясь спасти раненого товарища, попал под обстрел и был контужен, после чего и попал в плен.

Но благодаря программе обмена пленными («50 на 50») юноше удалось вернуться домой. Сейчас он проходит реабилитацию в военном госпитале.

Историю о побывавшем в плену жителе Невеля смотрите в эфире телеканала «Первый Псковский» в 20:00.