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Общество

Присоединиться к акции «Доступная среда» приглашают студентов ПсковГУ

Принять участие в общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда», которая пройдет с 2 по 10 декабря, приглашают студентов ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета. 

Акция состоится в онлайн-формате на платформе адаптации знаний лидеров. В программе – открытие тотального теста, объявление вопросов в прямом эфире почётными спикерами мероприятия, разбор вопросов от инклюзивных экспертов академии доступной среды из различных регионов страны, самостоятельное тестирование.

Цель - привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте.

По вопросам участия в акции обращайтесь по телефону: 8(926)863-86-19 (пн-пт, 9:00-18:00). Почта: test@social-tech.ru.

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