До -16 градусов ожидается в декабре в Псковской области
До -16 градусов может похолодать в Псковской области во второй половине декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.
В течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются от -6 до -1 градуса, ночные – от -10 до -5 градусов с понижением в отдельные дни до -12.
В середине месяца высока вероятность волны холода, ночные температуры понизятся до -16…-11 градусов, дневные при этом не превысят -9…-4 градуса.
Ранее псковские синоптики сообщали о более тёплой погоде в регионе.
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