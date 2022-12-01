До -16 градусов ожидается в декабре в Псковской области

15:24, 01 декабря 2022, ПАИ

До -16 градусов может похолодать в Псковской области во второй половине декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

В течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются от -6 до -1 градуса, ночные – от -10 до -5 градусов с понижением в отдельные дни до -12.

В середине месяца высока вероятность волны холода, ночные температуры понизятся до -16…-11 градусов, дневные при этом не превысят -9…-4 градуса.

Ранее псковские синоптики сообщали о более тёплой погоде в регионе.