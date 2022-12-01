Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До -16 градусов ожидается в декабре в Псковской области

До -16 градусов может похолодать в Псковской области во второй половине декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

В течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются от -6 до -1 градуса, ночные – от -10 до -5 градусов с понижением в отдельные дни до -12.

В середине месяца высока вероятность волны холода, ночные температуры понизятся до -16…-11 градусов, дневные при этом не превысят -9…-4 градуса.

Ранее псковские синоптики сообщали о более тёплой погоде в регионе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2022

Продукцию органик-центра смогут купить псковичи на «Вкусной пятнице» в РСХБ
01 декабря 2022

До -14 градусов похолодает в Псковской области 2 декабря
01 декабря 2022

Привиться от гриппа до 10 декабря рекомендуют псковичам
01 декабря 2022

Телеканал «Звезда» снимет в Псковской области фильм «Легенда войны»
01 декабря 2022

Более 9 км отремонтированной дороги в Дновском районе ввели в эксплуатацию
01 декабря 2022

До -16 градусов ожидается в декабре в Псковской области
01 декабря 2022

Почти два месяца в плену пробыл житель Невеля
01 декабря 2022

С псковской кухней познакомили переселенцев из Донбасса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...