Выступления в Москве способствуют развитию артистов – Лиза Матрёшка

16:07, 01 декабря 2022, ПАИ

Певица и автор песен из Пскова Лиза Матрёшка Степанова рассказала о своём выступлении на празднике в честь Дня города в Москве перед многотысячной аудиторией в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

Певица вспомнила, что прослушивание на конкурсе прошло не очень удачно, случились технические накладки. «Я не сильно была уверена, что мы прошли, но потом нам пишут: да, вы вошли в пятерку победителей, вы будете выступать на Дне города Москвы», – поделилась Лиза Матрёшка. По ее словам, такие выступления способствуют профессиональному развитию любого артиста.

Кроме того, певица отметила важность участия молодых артистов в различных конкурсах: «Я поэтому очень стараюсь в телеграм-канале делиться с коллегами. Смотрите, есть конкурс, есть конкурс, есть конкурс, поучаствуйте. Вот я отправляю. Я в этом году даже идеи грантов выложила, какие у меня когда-то были, в свой телеграм-канал, потому что хочется делиться».