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Общество

Более 1000 управленческих решений принято на основе аналитики ЦУР

Более 1000 управленческих решений принято за два года работы на основе аналитики Центров управления регионами, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«За два года работы Центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за два года на местах было принято более 1000 управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», – сказал Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Центры управления регионами работают не только в субъектах страны, но и в 530 муниципальных образованиях России. К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Важность работы с обратной связью возведена в ранг ключевых показателей эффективности органов власти. Так, уже в ряде регионов зарплата госслужащих коррелирует с показателями качества и скорости ответов гражданам. «Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Напомним, ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы». В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. 

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